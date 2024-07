Un temps variable entre soleil et nuages

Ce matin, La Réunion se réveille sous un ciel nuageux à l'Est et ensoleillé à l'Ouest. Les régions situées à l'Est d'une ligne entre Saint-Denis et Saint-Joseph sont particulièrement concernées par ces nuages et quelques faibles précipitations, notamment autour du Volcan et sur les plaines. Cependant, au fil des heures, la couche nuageuse se dissipe progressivement, laissant place à de belles éclaircies, bien que celles-ci se fassent attendre autour du Volcan.

Vers midi, les nuages de pente s’installent sur les hauteurs de l’Ouest et du Nord-Ouest de l’île. Malgré cette couverture nuageuse, l’après-midi s’annonce plus sec avec des éclaircies larges et prédominantes, particulièrement dans les cirques, le long des littoraux bien ventilés par l’alizé et sur les sommets de l’île.

Les températures restent stables, avec des maximales atteignant 27°C près de l’océan, 22°C à Cilaos et entre 16 et 19°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. L’alizé demeure bien établi, soufflant de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et de Saint-Benoît jusqu’au chef-lieu, avec des pointes de 50 à 60 km/h, voire localement 70 km/h vers Saint-Pierre. Des rafales plus modestes sont attendues autour du volcan.

La mer est agitée à forte dans le Sud, en raison d’une houle de Sud-Ouest présente de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. Cette houle, en voie d’amortissement, oscille entre 2 et 2,5 mètres. Par ailleurs, une houle d’alizé voisine de 2 mètres affecte la côte orientale.