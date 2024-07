Un soleil bien présent ce mercredi

Dès le lever du jour, le soleil sera largement présent. Quelques nuages pourront apparaître le long du Sud-Sauvage et sur la route des Laves, sans altérer le temps clair et lumineux qui dominera sur l’île.

À la mi-journée, des nuages tenteront de se former sur les pentes de l’Ouest et du Nord-Ouest, mais resteront dispersés. Les cirques et les régions au-dessus de 1500 à 2000 mètres, ainsi que les côtes, continueront de profiter d’un franc soleil. En fin de journée, davantage de nuages apparaîtront sur les flancs Est et Sud du Volcan.

Les brises seront présentes dès le matin sur l’ensemble de l’île. L’alizé de Sud-Est se renforcera, soufflant de Saint-Joseph à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose au Chef-lieu, avec des rafales atteignant 50 à 55 km/h.

La mer sera peu agitée de la Pointe des Cascades à la Pointe des Galets, en passant par Champ-Borne, et agitée ailleurs. Une houle de 1,5 mètre, orientée au Sud, affectera les côtes de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose.

Les températures resteront douces, avec des valeurs comprises entre 18 et 20°C sur les sommets tels que le Piton-Maïdo et le Pas de Bellecombe-Jacob.