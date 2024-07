Un soleil au rendez-vous ce mardi

Le soleil se lève sans obstacle sur tout le département, promettant une journée radieuse. Malgré quelques nuages pouvant apparaître à la mi-journée dans les régions intérieures, le beau temps persistera dans les plaines et les cirques, offrant un ciel bleu éclatant sur les hauts sommets.

L’alizé de Sud-Est souffle sur Saint-Pierre et Sainte-Marie, avec des rafales atteignant environ 40 km/h. Dans l’après-midi, le vent prend une composante sud vers Saint-Gilles. Les brises dominent dans les régions du Port et de Saint-Paul, assurant un climat agréable et tempéré.

La mer est peu agitée, localement agitée par endroits. Une petite houle de Sud-Ouest, atteignant environ 1,5 mètre, déferle le long des côtes ouest et sud de l’île, offrant des conditions idéales pour les amateurs de sports nautiques et de détente en bord de mer.