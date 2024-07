Un samedi majoritairement ensoleillé

C’est une matinée majoritairement ensoleillée qui se profile. Au bleu matinal, les nuages apportent quelques nuances de couleurs dans le ciel cet après-midi en donnant localement dans les hauts une à deux gouttes. En effet, au fil de l’après-midi, les éclaircies se referment dans les cirques et les nuages glissent progressivement vers le rivage. En montagne : on commence par le soleil et on termine la journée sous la grisaille.

Les températures avoisinent 24 à 27°C sur le littoral, jusqu’à 22°C dans les cirques. L’alizé n’excède pas 40 km/h en rafales entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Un vent de sud se lève sur la zone balnéaire de l’ouest en seconde partie de journée. La mer est agitée par une petite houle australe sur l’ouest et une houle d’alizé sur l’Est.