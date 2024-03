Un requin de 2,5 mètres observé aux Brisants

Saint Gilles les Bains / Les Brisants – Vendredi 15 mars vers 8h15] : « J’étais seul au pic vers 8 h15 et j’aperçois un premier remous en pensant que c’était une tortue ensuite quelques minutes après en regardant dans l’eau j’ai vu un requin d’environ 2,5 m qui se déplaçait lentement à 5 m de moi. L’eau était trouble et je n’ai pas pu identifier l’espèce mais il était gris clair. J’ai prévenu les 2 autres surfeurs plus bas et nous sommes sortis de l’eau ».