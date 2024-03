Un jardin au cœur du Port

Le Jardin de l’Oasis a été ouvert au public ce vendredi. Olivier Hoarau, Maire de la Ville du Port, a inauguré ce vendredi 15 mars, le Jardin de l’Oasis. Il était flanqué de Joël Cadudal de la DEAL, Marie-Pierre Nicollet de l’Agence française de développement et Irchad Omarjee, administrateur de la SEDRE.

Le nouvel espace vert au cœur du Triangle de l’Oasis s’inscrit dans une stratégie de développement de ce quartier du Port. Il se trouve à proximité immédiate du Pôle d’Échanges Odette et Roger Mofy, s’étend sur plus de 6.000 m2 et accueille 136 arbres et palmiers.

« Nous nous situons sur une place stratégique dans la trame urbaine et dans l’organisation spatiale de la ville… Ce programme se veut être un des leviers de la construction d’une nouvelle image de la ville. L’attractivité du Port se nourrit ainsi d’un campus urbain inclusif et novateur qui vise à tisser du lien entre les habitants, les étudiants et le secteur économique pour créer une véritable vie de quartier. Le Triangle de l’Oasis s’intégrant en complémentarité avec les autres projets urbains structurants portois et l’ouverture voulue de la ville sur la mer », a déclaré Olivier Hoarau.

Le maire du Port annonce par ailleurs qu’un appel à projets va être lancé jusqu’au 21 mai 2024 à destination des professionnels de la formation et du tertiaire. Il porte sur la cession de deux terrains, d’une part en vue d’y réaliser un établissement accueillant des organismes de formation et d’autre part pour y réaliser des services associés au sein du Campus Paul Vergès.