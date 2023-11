Un important trafic de drogue démantelé par l’OFAST Réunion

Une affaire de trafic de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, a été démantelée par le ComGend-OFAST (Commandement de la Gendarmerie-Office Anti Stupéfiants) de La Réunion. L’enquête a débuté sous commission rogatoire pour permettre aux enquêteurs de procéder aux investigations d’usage pour ce type de faits. Des quatre individus interpellés, deux sont originaires de l’Hexagone tandis que les deux autres, qui ont servi de mules, sont originaires de La Réunion. Les préventions retenues commencent début 2022.

Comme l’indique le parquet lors d’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) : « Il s’agit d’un trafic d’ampleur concernant de forte sommes d’argent. C’est un réseau structuré et organisé« . Si l’enquête confiée au juge d’instruction devra encore le démontrer, Medhi C., 29 ans, semble pour l’instant être la tête du réseau. Selon nos informations, son train de vie ne correspondait pas avec ses revenus alors qu’il est sans emploi et serait venu s’installer à La Réunion en 2022. Il a été placé en détention provisoire par le JLD sur demande du parquet et du juge d’instruction.

Ibrahim B., 31 ans et Jérémy S., 33 ans, qui reconnaissent avoir servi de mule une fois, sont insérés mais en difficulté financière. Ils ont été placés en détention provisoire le temps de l’instruction par le JLD sur demande du parquet. Le dernier mis en cause a souhaité un délai afin de préparer sa défense et contacter son avocat de métropole. Le débat JLD aura lieu vendredi prochain à 14 heures.