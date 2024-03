Un début de journée sous la pluie

La semaine débute sous un temps relativement humide pour les régions de l'Est et du Sud-Est avec des averses qui s'invitent par intermittence, empêchant le soleil de s'imposer durablement.

Communiqué Météo France :

Ces averses sont plus marquées vers la région du Volcan. Au fil des heures, les éclaircies font leur retour, principalement en bord de mer. Plus à l’Ouest, de larges périodes ensoleillées sont observées durant la matinée. La couverture nuageuse prend ses quartiers dans l’intérieur avant la mi-journée.

L’après midi, une amélioration du temps se dessine avec l’arrivée d’une masse d’air plus sèche. En effet, les averses s’estompent rapidement et les hauts sommets se retrouvent dégagés. Le littoral de l’Est retrouve de larges périodes ensoleillées avant la fin de l’après midi. Sur les plages de l’Ouest, les nuages glissent des hauteurs, sans donner de précipitations. Les températures maximales atteignent 29 à 33°C sur le littoral d’Est en Ouest, 26°C à Cilaos et 17 à 19°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent est de secteur Est, les rafales sont voisines de 50 à 60 km/h sur Saint Joseph, 40 à 50 km/h sur Sainte Marie. Il prend une composante Nord-Est sur le Port avec des valeurs de 50 à 60 km/h. Un vent de secteur Sud se lève sur les plages de l’Ouest l’après midi avec des rafales de 40 km/h. La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle d’alizé est présente le long des côtes Sud-Est et Est, voisine de 1 mètre 50.

Prévisions pour le mardi 12 mars

Un temps plus sec se met en place. Le soleil fait de belles apparitions sur l’ensemble de l’île le matin. Quelques nuages se développent l’après-midi et apportent de faibles ondées dans les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest, pouvant déborder temporairement sur le littoral. Des nuages d’altitude peuvent recouvrir le ciel ailleurs mais ne gâchent pas l’impression de beau temps. Le vent est bien établi à l’Est Sud-Est avec quelques rafales vers Saint-Denis et Saint-Pierre.

Le mercure évolue peu. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d’alizé.