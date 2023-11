Un concours de fonnkèr pour le Kabar Défilé de Kafmaron

Ecrivez un fonnkèr sut le thème imposé de « l’Amour universel », envoyez-le sur une des pages des réseaux sociaux du projet Kabar Défilé et vous aurez peut-être la chance, si le jury retient votre texte, de le voir mis en musique et en chorégraphie.

Pour participer au concours, il faut envoyer son fonnkèr du 15 au 22 novembre et penser à privilégier une forme favorisant la transformation du texte en chanson, insiste Kafmaron. L’artiste, à la baguette avec l’association Lankraz, confie que l’idée d’un défilé de musiciens de maloya traditionnel lui trottait dans la tête depuis dix ans.

« C’est quelque chose qu’on voit peu notamment pour des raisons techniques, parce que les instruments sont lourds, et aussi parce que ce sont souvent des pratiques familiales. L’an dernier, le TCO cherchait un projet pour fêter son école artistique intercommunale. J’ai proposé le Kabar Défilé et les élus ont flashé sur l’idée, ils ont tout financé ! », relate Kafmaron.

C’est ainsi que le premier Kabar Défilé, réservé aux élèves de l’EAIO, s’est tenu en juillet dernier et a permis à Kafmaron d’envisager une parade à plus grande échelle, réunissant cette fois des musiciens (et des chars pour les transporter !) venus de toute l’île.

La manifestation aura lieu l’année prochaine, sur un site encore à définir en fonction des autorisations administratives nécessaires notamment. Une personne référente a été nommée dans chaque microrégion pour organiser sa partie du défilé, qui promet d’être spectaculaire.

Prochaine étape, le 8 décembre à Château-Morange pour la soirée au cours de laquelle sera dévoilé le fonnkèr vainqueur du concours.