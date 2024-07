Tout ce qui change en juillet

Au regard de l’actualité récente, les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de La Réunion adresse un nouveau message de prévention aux randonneurs qui veulent arpenter les sentiers du Piton de la Fournaise et plus largement, qui veulent profiter des sentiers réunionnais et des magnifiques paysages de l’île.