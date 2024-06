Tourisme : 130 professionnels à la découverte de l’île

Avec l’accueil de la délégation des participants au Forum des Pionniers, le président de l’IRT veut souligner la stratégie mise en place pour le secteur à moyen et long terme. “Nous ne souhaitons pas nous comparer aux autres pays de la zone car notre modèle n’est pas celui du tourisme de masse, explique Patrick Lebreton, nous voulons un tourisme fait par les Réunionnais et qui profite aux Réunionnais”.

Le président de l’IRT ne boude pas son plaisir à communiquer les chiffres de la fréquentation du premier trimestre. “Entre janvier et avril, nous avons accueilli 193.000 visiteurs extérieurs, soit 0,3% de plus qu’en 2023 alors que nous avons eu une grosse période cyclonique”, rappelle Patrick Lebreton. L’occasion est donc excellente pour recevoir les 130 participants du Forum. Tours-opérateurs, compagnies aériennes ou encore entreprises d’événementiel, ils vont découvrir l’île dans un séjour express de quatre jours. “L’IRT s’est occupé de la partie programmation et hébergement, tandis que la FRT s’occupe de l’accueil. Nous avons aussi le concours des différentes offices de tourisme des intercommunalités. Ils vont pouvoir voir le marché du Chaudron, visiter la rue de Paris, découvrir la gastronomie péi avec un atelier cuisine, monter au volcan et au Maïdo”, poursuit Patrick Lebreton. Coût total de l’opération, 350.000 euros.

Valoriser les entreprises réunionnaises du tourisme

Stanilas Lucien, directeur de Travel Insight, l’organisateur de ce Forum, insiste sur le fait que ce séjour va permettre de découvrir l’île, “mais surtout de découvrir ceux qui font le tourisme à La Réunion. L’objectif est que les tours-opérators rencontrent des hôteliers, des VTC, ou encore des prestataires pour pouvoir les inclure demain dans leur catalogue afin que les voyageurs français puissent les découvrir”.

Avec la fusion au 1er janvier prochain de l’IRT et de la FRT dans ce nouveau “comité réunionnais du tourisme”, les pouvoirs publics, avec en premier lieu la Région et les intercommunalités, entendent bien lancer pour de bon la destination Réunion. Désormais, les chiffres de fréquentation sont secondaires, ce qui importe vraiment c’est la somme dépensée par les visiteurs dans l’île. Elle était de 450 millions d’euros en 2023 et Patrick Lebreton l’assure : “on sera à 600 millions en 2027”.