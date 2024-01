Toulouse : Un meurtre révèle un réseau de proxénétisme tenu par des mineurs

Les syndicats de police n’en reviennent pas eux-mêmes. Samedi dernier, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse, Dylan, 15 ans, a été abattu par un autre adolescent de 17 ans. Selon les premiers éléments, la victime était chargée de surveiller les prostituées, toutes mineures, durant leurs passes.

Une altercation aurait éclaté entre une des mineures exploitées et son client mineur. Dylan serait intervenu et le client lui aurait tiré dessus avec une arme à feu. Là où l’histoire prend une tournure encore plus dramatique, c’est que les amis de Dylan l’ont mis dans une voiture pour le déposer dans un autre quartier. Ils voulaient faire croire qu’il était victime d’un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

Découvert agonisant dans une voiture, Dylan a été transporté à l’hôpital où il est décédé. L’auteur du tir s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre. Au total, six mineurs ont été placés en garde à vue.

Pour le syndicat Alliance police interrogé par France 3 Occitanie, c’est la première fois qu’un trafic de proxénétisme géré par des mineurs est identifié dans la région. Les mineurs parviennent à louer des appartements où ils placent des jeunes filles sans-papiers ou en fugue. Ils y obligent celles-ci à se prostituer contre le logement et la nourriture.