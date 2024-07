Toulouse : Un membre de la communauté des gens du voyage refuse d’obtempérer et est abattu

Un homme de 28 ans a été mortellement neutralisé par balle par des gendarmes à Fenouillet, près de Toulouse (Haute-Garonne), après avoir refusé d'obtempérer et foncé sur les militaires. Trois enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances du drame.

Jeudi matin, un suspect a été aperçu tentant de forcer une voiture près du restaurant Burger King, dans la zone commerciale de Fenouillet, près de Toulouse. L’homme, au volant d’un Renault Scénic blanc, a pris la fuite. Plus tard dans la soirée, les gendarmes ont été alertés par des témoins ayant aperçu la même voiture dans la même zone.

Les gendarmes ont ordonné au conducteur de s’arrêter pour un contrôle. À bord du véhicule se trouvaient sa compagne et leur bébé de six mois. Le suspect a refusé de s’arrêter, effectué une marche arrière et tenté de fuir en roulant sur un terre-plein, percutant l’un des gendarmes. Le procureur de la République de Toulouse a indiqué que le véhicule a eu un « contact avec un des gendarmes« .

Face à la situation, deux gendarmes ont ouvert le feu. L’un des tirs a touché le suspect à la tête. Le véhicule a terminé sa course contre une borne du Burger King. Le suspect a été transporté en état critique à l’hôpital, où il est décédé peu après. La compagne du suspect et leur bébé ont rapidement quitté les lieux mais se sont présentés à l’hôpital plus tard.

Une centaine de personnes issues de la communauté du voyage, dont faisait partie le suspect, se sont rassemblées devant l’hôpital durant la nuit. La tension est montée, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre pour maintenir l’ordre. Des dégradations ont été constatées à l’hôpital, et un engin de chantier a été incendié sur le site du cimentier Lafarge à proximité, probablement en lien avec l’incident.

Trois enquêtes distinctes ont été ouvertes : Pour le vol commis jeudi matin, pour le refus d’obtempérer aggravé et pour l’usage des armes par les gendarmes, confiée à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) pour vérifier si les gendarmes ont agi dans un cadre réglementaire de légitime défense.

Les deux gendarmes ont été placés en garde à vue dans le cadre de ces investigations.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur les lieux du drame pour rassembler toutes les preuves nécessaires et éclaircir les circonstances exactes de cet incident dramatique.