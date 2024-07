Thierry Law-Long remporte son 3ème Tour Auto

Une victoire en patron pour Thierry Law-Long qui revient au contact des leaders du championnat de La Réunion. Il devance Damien Dorseuil et Anne-Laure Dijoux de 21 secondes au général après la 14ème spéciale qui s’est déroulée ce dimanche en fin d’après-midi à Cambourg sur un parcours de 12,9 km. Troisièmes, Meddy Gerville et son co-pilote Soukalingam Zaneguy bouclent le Tour avec un peu plus d’une minute de retard sur Law-Long et son coéquipier Noor Balbolia.

Le Chinois Volant avait été victime d’une casse mécanique alors qu’il menait le rallye de Petite-Île. Une mésaventure qui a vu le sextuple champion de La Réunion chuter de la première à la sixième place du classement général.

S’imposer aujourd’hui sur l’épreuve reine du championnat lui permet de refaire une partie de son retard.

Vaillant, Meddy Gerville a eu fort à faire pour rester au contact avec une voiture qu’il ne connaît peu, ayant pris le volant de la Volkswagen Polo R que depuis cette saison. Le pilote-crooner qui n’était plus aux avant-postes depuis quelques années, a concédé aussi un manque d’expérience sur les spéciales du Tour Auto, parfaitement maîtrisées par ses concurrents vainqueurs multiples, Thierry Law-Long et Damien Dorseuil.

Meddy Gerville reste en tête du classement général mais il concède ne toujours pas avoir bouclé son budget pour la deuxième moitié de la saison. Le pilote leader du championnat est toujours à la recherche de sponsors pour ne pas laisser filer le titre sans pouvoir se battre lors des trois prochaines courses.

Damien Dorseuil participait à son premier rallye de la saison. Il a rapidement retrouvé ses repères et a même signé le meilleur temps sur la spéciale nocturne de vendredi.

Débarrassé du poids de pilote d’écurie, Damien Dorseuil s’est senti bien plus à l’aise. Il s’est mêlé à la bagarre pour la victoire même s’il n’a finalement pas pu tenir tête aux plus grosses équipes.