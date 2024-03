Tendance météo du 18 au 20 mars

Tendance à 3 jours

Ces trois premiers jours de retour en classe s’annoncent dans le retour d’une ambiance bien estivale, à savoir chaude et temporairement humide. L’alizé est attendu modéré et orienté au secteur est.

➡️ Nuit de dimanche/Journée de lundi

Déjà, en ce début de nuit, des averses venant du large et portées par l’alizé de secteur est abordent notre île. Celles-ci sont attendues modérées à localement assez fortes au cours de la nuit, mais aussi potentiellement en matinée de lundi, particulièrement sur l’Est et le Sud Sauvage.

La masse d’air étant quelque peu instable, des orages isolés pourraient se produire cette nuit au contact du relief. Au cours de la journée de lundi, si la façade sous le vent bénéficie d’assez belles conditions en matinée, le classique ennuagement de mi-journée pourrait, en revanche, apporter des averses notables dans l’intérieur et sur les hauts de l’Ouest et du Sud-Ouest. Là aussi, quelques orages sporadiques pourraient être observés.

A noter qu’en journée le vent souffle modérément (<50/60 km/h en rafale) est sensible principalement sur le Nord/Nord-Ouest de l’île (il rentre notamment sur la zone La Possession/Le Port) et sur le Sud Sauvage. Il est également sensible du côté de La Plaine des Cafres.

Retour à des conditions clémentes en fin de journée.

➡️ Journée de mardi

Retour d’un soleil généreux et d’un mercure haut perché un peut partout sur l’île.

L’après-midi, l’humidité se rappelle à notre bon souvenir, tout particulièrement sur les hauts « sous le vent » où quelques pluies un peu « grasses » peuvent être observées.

Côté vent, situation similaire à lundi avec un alizé modéré sensible sur le Nord/Nord-Ouest ainsi que le Sud Sauvage.

➡️ Journée de mercredi

Bref retour des pluies de fin de nuit/début de matinée sur l’Est tandis que dans les autres secteurs le soleil prédomine.

L’après-midi, scénario assez similaire à la veille avec des nuages sur les hauts de l’Ouest, et du Sud-Ouest dans une moindre mesure. Là encore, quelques gouttes de pluie peuvent s’inviter mais elles sont prévues bien modestes.

L’alizé demeure modéré et affecte toujours, principalement, le Nord/Nord-Ouest ainsi que le Sud Sauvage.

Pour aller plus loin



Si l’on se met à regarder au-delà de notre île, quelques signaux sont intéressants à noter :

👉 Pour au moins les 8 prochains jours, les températures vont demeurer élevées (anomalie simulée à +2°c à 1500 m d’altitude)

👉 Il n’y a pas de cyclogenèse attendue dans notre zone pour les 10 à 15 prochains jours (fin précoce de la saison ?)

👉 Il n’y a pas de front froid simulé pour les 10 à 15 prochains jours.