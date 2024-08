Tatane dévoile une autre facette de sa personnalité musicale. Habitué des riddims endiablés et punchlines mémorables, le Soldat, ancien de New Generation, change son fusil d’épaule. On le retrouve pour une chanson d’amour résolument plus douce. « Dopamine » n’est pour autant pas une ballade. À la baguette, DJ Mimi, a composé une mélodie très entraînante.