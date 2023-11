Supermotard : Le tracé dévoilé

L'organisation du Supermotard présente le tracé de la course et les défis auxquels seront confrontés les coureurs.

Le communiqué :

Le Supermotard de Saint-Paul prend ses quartiers ce week-end autour du stade Julius Bénard à l’entrée Nord de la ville. Samedi 25 et dimanche 26 novembre, les meilleurs riders de l’île affronteront une piste occasionnelle tracée spécifiquement pour ce rendez-vous populaire, spectaculaire et gratuit.

Le Supermotard est une discipline spécifique permettant à deux approches du deux-roues compétition de s’affronter sur une même compétition. Pour l’édition saint-pauloise, les pilotes évolueront dans le sens horaire.

D’une longueur totale de 800 m, 30 % du tracé (240 m) sera parcouru sur une surface pour le moins instable compte tenu de la monte pneumatique des motos. Véritable exercice d’équilibriste, les habitués de la discipline MX (Motocross) auront là l’occasion de se mettre en valeur. Le traceur du terrain éphémère Pascal Ravily (Club Magma) a opté pour une approche technique : « nous avons choisi de proposer des double trajectoires dans chacun des virages terre. Ils sont tous relevés en partie extérieure, mais la trajectoire intérieure restera une option pertinente. » La jonction terre-asphalte sera une nouvelle fois cruciale avec de la pollution résiduelle (terre fine et glissante) au fil du passage des motos qui obligera les pilotes à être très fins et attentifs. En ce qui concerne cette partie terre, deux plateaux et deux sections « vagues » permettront une fois encore aux « terreux » de faire le coup. Cette section comporte 4 courbes (2 à gauche et 2 à droite).

En ce qui concerne la partie asphalte (70 %) soit 560 m, plusieurs trajectoires et donc possibilités de dépassement sont proposées pour les plus aguerris des purs «pistards». Trois lignes droites « poignée dans le coin » donneront lieu à des freinages « à l’angle » en glisse pour les plus fins. Le freinage le plus « chaud » est attendu au T1 à droite en face du paddock. La jonction asphalte-terre sera également un point crucial avec une entrée de courbe à droite grippeuse suivie immédiatement d’une terre à l’adhérence pour le moins précaire. La partie bitume comporte 10 virages et courbes (5 à gauche et 5 à droite).

Afin de vous rendre aisément sur le site avec de nombreuses zones dédiées aux spectateurs permettant une vue globale sur l’ensemble du tracé, nous mettons à votre disposition un QR Code flashable pour Waze (application de navigation gratuite disponible multi-plateforme) pour nous rejoindre samedi 25 et dimanche 26 novembre.