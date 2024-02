St-Benoît : L’école André Hoarau évacuée, 2 personnes hospitalisées

Communiqué de la préfecture

Suite à des signalements de maux de tête, de ventre et vomissements chez des adultes et enfants fréquentant l’école André Hoarau de Saint-Benoît, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le plan NOVI (nombreuses victimes).

Ce plan permet de positionner des équipes médicales et des moyens adaptés et proportionnés du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) directement sur place.

À cette heure, 2 personnes ont été hospitalisées en urgence relative (l’une pour douleurs et vomissements et la seconde pour des examens complémentaires).

52 adultes et enfants ont été vus par les médecins sur place. Les enfants ont été récupérés par leurs parents, ne présentant pas de symptômes inquiétants. Leur bon état de santé ne justifie pas une prise en charge hospitalière.

Une équipe risques chimique et biologique du SDIS est sur place pour rechercher les causes de ces problèmes de santé. Les 2 produits utilisés ces-derniers jours pour le traitement contre les fourmis dans cet établissement ne sont pas toxiques, a confirmé le centre national antipoison.