SPL Estival : Pour Jean-Hugues Ratenon, « l’intersyndicale est droite dans ses bottes »

Le député de la 5e circonscription a écrit un courrier aux maires de la Cirest et aux employés de la SPL Estival pour signifier son soutien à l'intersyndicale et à la sauvegarde des emplois.

Le courrier :

Malgré les avancées que nous constatons, je reste très préoccupé pour les emplois à Estival et par le Service public du transport dans l’Est.

Tout d’abord, je tiens à réaffirmer mon soutien à l’intersyndicale d’Estival et à saluer sa détermination, qui, je l’espère, permettra d’éviter le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), que je traduis moi par Plan de Suppression d’emploi, que vous avez, à l’exception du maire de Saint-André, approuvé lors de la réunion de mardi dernier à la CIREST.

En cette période de fin d’année, à l’approche des fêtes de Noël, il est regrettable de constater que la mauvaise gestion et les abus des uns ont conduit à la crise financière, sociale et humaine que nous vivons dans ma circonscription. Je le répète, il faut que ceux qui sont responsables de cette situation reconnaissent leurs manquements et mettent tout en œuvre pour y remédier.

Lorsque la Région et la municipalité de Saint-André refusent d’approuver la transformation de la SEM Estival en SPL, conscients du danger potentiel de cette évolution et face aux alertes des syndicats, la gouvernance d’Estival aurait dû entendre.

Lundi dernier, le 20 novembre, j’ai participé à la rencontre entre l’intersyndicale et la Région Réunion. Ainsi la collectivité souhaite que des solutions soient trouvées pour sortir de cette situation de crise et éviter tout licenciement.

La Région Réunion était représentée par le Vice-Président délégué au déplacement et comme mentionné par les syndicats, le double rôle de Patrice BOULEVART en tant que Vice-Président de la CIREST a soulevé des interrogations légitimes.

À mon sens, une clarification a été apportée, car le Vice-Président de la CIREST et de la Région, Patrice Boulevart désapprouve maintenant le PSE de son président Selly. Il approuve désormais le mot d’ordre de l’intersyndical réclamant zéro licenciement. Et je pense qu’il ne manquera pas de le faire savoir au président d’Estival.

Mais Cette satisfaction est cependant mince, car des familles sont toujours dans l’attente et il est urgent d’agir.

C’est pourquoi, je vous invite à suivre les syndicats et à prendre en compte leurs orientations et à convaincre le double président de la CIREST et d’Estival de tout mettre en œuvre pour sauver le service public de transports et appliquer le zéro licenciement. J’invite donc l’ensemble des maires et autres membres du CA d’Estival à prendre en compte leurs orientations.

Sachez que l’intersyndicale est droit dans ses bottes, responsable et développe un argumentaire solide et je dirais même incontestable.

Autre aspect, la convention de concession de service public in-house entre la Cirest et la SPL Estival que le président a signé en votre nom, démontre que la dévalorisation du coût kilométrique ne pouvait qu’entraîner un déséquilibre financier dramatique.

Madame, Messieurs les maires, je m’adresse à vous en ma qualité de député et citoyen de l’Est.

Je sais que vous êtes impliqués dans vos territoires respectifs, mais notre territoire à tous, c’est l’EST aussi.

Attendre sans agir ne fera qu’amplifier la défiance du peuple. Sortir d’une réunion sous escorte des forces de l’ordre est un très mauvais signal.

Des mères et des pères de famille sont en grève et demandent ni plus ni moins que justice sociale.

Je souhaite donc que vous preniez en compte cet aspect humain car comme moi vous êtes aussi redevable avant tout et surtout au peuple.

Dans l’attente de votre réponse urgente je vous prie de croire, Madame et Messieurs les Maires, en l’expression de mes salutations distinguées.