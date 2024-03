Six serres anticycloniques bientôt sorties de terre à la Plaine-des-Palmistes

Ces travaux témoignent de la volonté de la municipalité palmiplainoise de promouvoir une agriculture moderne et pérenne, capable de répondre aux défis climatiques et économiques. En s’appuyant sur une approche novatrice, la commune entend ainsi participer à l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » (TZCLD) en offrant aux agriculteurs, jeunes et moins jeunes, la possibilité de s’installer ou d’agrandir leurs exploitations dans le cadre de la politique agricole de la Ville. Un dispositif vu comme « le goyavier sur le gâteau », sourit Johnny Payet. Pour rappel, la participation de l’État au financement de la contribution au développement de l’emploi est de 95% du montant brut horaire du SMIC. « Cela nous permettra d’aller planter et travailler sur les 300 hectares de terres incultes qu’on a pu récupérer », salue l’édile palmi-plainois.

Au total, six agriculteurs sont impliqués dans ce projet de construction de serres. Chaque participant disposera d’une serre de 1.000 m2 accompagnée d’un local technique de 42 m2, sur un foncier attenant d’une superficie variant de 1 à 4,7 hectares. Les locaux techniques disposeront également d’une petite unité de production d’électricité mais aussi d’une unité de stockage des eaux pluviales d’environ 20m3 par exploitation pour l’irrigation des cultures.

L’idée de combiner une serre avec un lopin de terre vise à permettre à chaque agriculteur de travailler tout au long de l’année, malgré les conditions climatiques souvent pluvieuses rencontrées à la Plaine-des-Palmistes. De plus, les serres seront de conception anticyclonique afin de minimiser les effets des cyclones, qui ont souvent un impact significatif sur les productions agricoles. Ces infrastructures sont en effet conçues pour résister à des rafales cycloniques de l’ordre « de 250 km/h à 300 km/h », insiste Johnny Payet.

A ce stade, il est envisagé d’aménager sur les terres agricoles de la commune trois sites avec la réalisation de serres anticycloniques. Les six premières sont déjà financées pour un montant avoisinant les 2,2 millions d’euros et se situent sur le secteur de Piton-Cabris (AW 102 et 472). La municipalité prévoit également à terme la construction d’au moins 20 autres serres dans le secteur des Remparts (AN 12 et 71) et 1 à 2 serres sur le secteur de la Petite Plaine (AN 111) pour y développer de l’aquaponie.

Grâce à ces nouvelles installations, les agriculteurs pourront envisager des rendements diversifiés, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté alimentaire de la région. Tomates, haricots verts, aubergines, fraises ou encore melons sont autant de cultures qui viendront enrichir le paysage agricole local et répondre aux besoins du marché réunionnais. Pour l’écoulement de la production, une première visée consiste à alimenter la cantine scolaire et la mise en place d’un circuit court au travers d’un marché de producteurs qui sera mis en place prochainement. Certains agriculteurs comptent aussi écouler une partie de leurs productions à des coopératives, à des AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne), à des réseaux communautaires d’achats et marché de gros. Dans son plan d’action, la municipalité prévoit la création d’une unité de transformation, capable d’absorber toute la production des agriculteurs et qui devrait être opérationnelle courant 2025.

En complément du projet de serres, la Ville envisage également le prolongement de la voirie bétonnée existante pour désenclaver trois autres agriculteurs, bénéficiant du soutien du FEADER.

Le financement du projet, assuré en grande partie par le Département et complété par des partenariats avec la Banque des Territoires, garantit sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Avec un calendrier de travaux bien défini, la mise en culture des serres devrait débuter dès novembre 2024.