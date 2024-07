Séisme de magnitude 2 près de Grand-Îlet

Un séisme de magnitude 2 sur l'échelle de Richter a été enregistré ce jeudi aux alentours de 13h40. Son épicentre se situait à 4 km au Nord-Ouest de Grand-Îlet et à 11 km de profondeur.

Voici le point de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise sur l’événement

Le jeudi 25 juillet 2024, 13:39 (Heure locale – soit 9:39 TU), un séisme a été légèrement ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le secteur nord de l’île.



Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 11 km de profondeur dans le secteur de la Roche Ecrite, à 4 km au nord-ouest de Grand-Ilet. Sa magnitude a été mesurée à 2 sur l’échelle de Richter. Il existe à l’heure actuelle une forte incertitude sur sa localisation.



Le personnel de l’OVPF travaille à affiner les calculs de localisation de cet événement. Aussi les informations concernant la localisation et l’intensité pourraient évoluer à la marge.



Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est isolé et est d’origine tectonique. A l’heure actuelle, ce séisme n’a pas été suivi de répliques.



Appel à témoignages sur les séismes ressentis : les intensités réelles (effets d’un séisme en un lieu donné) ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti ce séisme, même faiblement, vous êtes invités à le signaler au BCSF (Bureau Central Sismologique Français) sur le site http://www.franceseisme.fr/