Saint-Paul : Yaël Braun-Pivet sur les enjeux du logement et la lutte contre l’habitat indigne

Avec 40.000 demandes de logements sociaux en attentes à La Réunion, cette problématique est au cœur des préoccupations des Réunionnais. Pression sur le foncier, explosion des prix, tension sur le marché locatif ou encore habitat indigne, l’île connaît depuis de nombreuses années une crise profonde du logement. “Nous sommes en permanence sollicités pour intervenir sur ces questions”, explique ainsi Karine Lebon à la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en introduction à sa visite au quartier de Bois Rouge, dans les hauts de Saint-Paul. La députée en a également profité pour remettre une première copie d’un futur projet de loi qu’elle va déposer très prochainement. L’objectif sera d’introduire un “bail réel solidaire” pour baisser les coûts de construction, afin de faciliter l’accès à la propriété.

Avec près de 18 millions d’euros investis depuis 2004 par les bailleurs sociaux et les collectivités, ce quartier s’est modernisé, mais la situation reste compliquée pour de nombreux habitants. “On est locataire, et on voudrait acheter, mais c’est trop cher. Nous sommes nés ici, alors on ne veut pas bouger”, explique ainsi cette riveraine à la présidente de l’Assemblée. Ainsi, cette famille est toujours obligée de partager son logement avec les différentes générations, en attendant de trouver une parcelle où construire une nouvelle case.

“C’est un sujet prioritaire, car derrière, il y a des vies en jeu”, confirme Yaël Braun-Pivet à l’issue de sa visite dans le quartier. “Plusieurs projets de loi sont à l’étude, mais nous attendons la nomination d’un nouveau gouvernement afin d’étudier le nouveau calendrier législatif”, explique la présidente de la chambre basse.