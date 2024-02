Saint-Louis poursuit sa mue grâce à l’Action Coeur de Ville

Depuis sa nomination en décembre 2022, Stanislas Bourron entreprend un « Tour de France de l’ANCT ». Le Directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires a posé ses valises sur l’île afin de rencontrer les maires de plusieurs communes participantes au dispositif Action Cœur de Ville (ACV). Ces visites pour rencontrer élus et acteurs locaux ont pour objectif de discuter des projets de terrain et d’adapter les réponses aux enjeux locaux.

L’ANCT, créée en janvier 2020, soutient les collectivités dans leurs projets territoriaux avec des services d’ingénierie variés et pilote des initiatives nationales pour la transition écologique, l’inclusion numérique, et le développement urbain et rural. Cette démarche vise à fournir une ingénierie et les financements sur mesure à toutes les communes concernées.

« La priorité est déterminée par le porteur de projets qui est la commune, le maire en lien avec les services de l’État. C’est dans ce cadre-là que les priorités sont déterminées. On a bien vu les axes autour du commerce, des équipements publics, mais aussi de l’habitat », explique Stanislas Bourron.

De son côté, Juliana M’Doihoma sait parfaitement où sont les manques et les faiblesses de la commune et intégrer ce dispositif va permettre de pouvoir tout mettre en œuvre pour rattraper les retards de développement. Elle a donc tout fait pour que Saint-Louis soit la 244ᵉ commune engagée dans l’ACV.

« Ce qui compte, c’est l’avenir »

« Action Cœur de Ville, il y avait un train qui était parti depuis 2018, la ville l’a manqué. Donc, nous avons travaillé avec mon équipe pour qu’on puisse vraiment rentrer à nouveau dans ce dispositif », souligne-t-elle en précisant que Saint-Louis a obtenu une dérogation et va pouvoir lancer le comité de pilotage.

Une première aide de 100.000 euros a été fournie par la Banque des Territoires pour une étude flash sur la requalification du centre-ville. « L’idée, c’est que l’on puisse déjà formaliser le projet à partir des besoins des vrais acteurs du territoire et ensuite faire nos demandes », explique Juliana M’Doihoma.

Parmi les besoins du territoire de Saint-Louis, il y a l’accompagnement des habitants dans leurs démarches administratives. C’est pourquoi, après les Makes, c’est le centre-ville qui a droit à une agence France Services. Celle-ci est la première du pays à avoir des agents parlant la langue des signes.

Comme l’a déjà rappelé la maire, Saint-Louis a un taux d’équipement public inférieur à Cilaos et quatre fois plus d’habitats indignes que L’Étang-Salé. « La commune a souffert, mais ce qui compte, c’est l’avenir », affirme la maire de Saint-Louis.