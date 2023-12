Saint-Gilles : Une vaste opération anti-drogue aux abords des boîtes de nuit

Les noctambules de la nuit dernière ont eu la surprise de voir arriver le préfet dans le quartier festif de Saint-Gilles. Cependant, Jérôme Filippini n’était pas là pour un moment de détente, bien au contraire. Le représentant de l’État a fait le déplacement avec la gendarmerie dans le cadre d’une opération anti-drogue.

Avec une année 2023 qui a battu les records pour les saisies de drogue dans l’île, l’activité des services de la douane, de la police et de la gendarmerie ne s’est pas estompée au fil des mois. Le bilan des saisies de cette année se porte à 1,2 tonne de cannabis, 300 kg de résine de cannabis et plus de 30 kg de cocaïne.

« C’est vraiment un travail que je veux saluer et qui continuera en 2024. Il faut que les gens sachent que la drogue, c’est dangereux. De tout point de vue, c’est mauvais. L’État ne relâchera rien pour lutter contre la drogue », prévient le préfet de La Réunion.

Dans cette optique, Jérôme Filippini indique que les revendeurs ne sont pas les seuls à être ciblés. « S’il n’y avait pas de consommateurs, il n’y aurait pas de trafics », souligne-t-il. Ainsi, un chien de la brigade cynophile est passé au milieu des clients pour repérer d’éventuelles substances.

Deux personnes ont ainsi été verbalisées pour possession de drogue dite « dure ». Les gendarmes ont également mis la main sur une douzaine de grammes de cannabis sur un autre individu.

« Les gendarmes seront présents en nombre, à la fois à Noël et au Nouvel An. Bien évidemment, la répression sera importante en matière de conduite addictive pour éviter que les périodes de Fêtes se transforment en drame pour les familles », annonce le Colonel Christophe Heurtebise, commandant en second de la gendarmerie de La Réunion.