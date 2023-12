Saint-Benoît : Un septuagénaire succombe à un déferlement de violences

Mi-novembre, Jacques F., 71 ans, aurait été tué par un voisin âgé de 22 ans. Une mise à mort selon le parquet de St-Denis. Ce vendredi, Donovan T. a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.

Mais qu’est-ce qui s’est passé dans la tête de Donovan, 22 ans, un habitant de la résidence bénédictine Les Alizés, lors d’une soirée que les enquêteurs situent entre le 11 et le 17 novembre dernier. Le jeune homme alcoolisé et sous stupéfiants est soupçonné d’avoir tabassé à mort un septuagénaire, Jacques F., qu’il fréquentait.

Selon les premiers éléments, les deux intéressés qui sont voisins se seraient retrouvés face-à-face au cours une discussion concernant une dette. Ce tête-à-tête aurait suivi une soirée partagée avec trois dalons. Les jeunes avaient l’habitude de rendre visite à la victime. Donovan aurait proposé au malheureux de lui rembourser les 60 € qu’il lui devait. Mais au lieu de le payer en espèces, il aurait décidé de lui proposer un objet afin de régler sa dette. La discussion aurait alors viré à la dispute et, pour des raisons qui pour l’heure restent à éclaircir, le dialogue aurait soudain tourné au drame.

Le suspect se serait déchaîné sur le vieil homme. Il aurait porté de nombreux coups de pieds et procédé à des strangulations. Des violences qui ont vraisemblablement coûté la vie à son opposant. Il est encore trop tôt pour savoir si l’homme a succombé directement à ses blessures ou s’il est décédé plus tard des suites des coups infligés.

Ce sont les odeurs d’un corps en décomposition qui ont alerté les voisins. Dépêchés sur place, les pompiers et les gendarmes de Saint-Benoît n’ont pu que constater la présence du corps sans vie au milieu du salon. Les recherches menées dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire ont ensuite permis de remonter jusqu’aux quatre jeunes hommes interpellés cette semaine. Le quatuor a été placé en garde à vue dans les locaux de la compagnie de Saint-Benoît. À l’issue des interrogatoires, l’attention des militaires s’est porté sur Donovan, les trois autres ayant été laissés libres hier.

Ce vendredi, le vingtenaire a été déféré devant le parquet de Saint-Denis et présenté à un juge d’instruction devant lequel il a choisi de garder le silence. Il s’est également tu lors du débat qui s’est tenu devant le juge des libertés et de la détention. Le jeune homme a simplement acquiescé lorsque la magistrate a souligné son addiction à l’alcool et aux stupéfiants.

« Il faut déterminer pourquoi et comment on en est arrivé là », a précisé la procureure de la République qui a requis le placement en détention de façon à entendre « avec sérénité » les témoins qui auraient reçu les confidences du mis en cause. La représentante de la société n’a pas hésité à qualifier les faits de « mise à mort ».

Les investigations sur la personnalité du suspect doivent désormais être menées afin de permettre de comprendre ce qui a pu générer un tel passage à l’acte. Lors de ses auditions, Donovan, inconnu de la justice, aurait contesté le caractère intentionnel de ces faits sordides.