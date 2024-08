Run Market : Les 650 salariés vont devoir se serrer la ceinture

Outre une délinquance omniprésente sur notre territoire, et ce, malgré une réponse pénale particulièrement ferme, l’enjeu final reste la capacité de notre société à pouvoir absorber convenablement le nombre de détenus en constante augmentation. Notre département n’échappe malheureusement pas à ce qui est devenue une constante en métropole : les prisons sont surpeuplées. Comme l’indique le syndicat local FO Justice dans un communiqué, les chiffres sont plus qu’alarmant, avec notamment 110 matelas au sol et une surpopulation de 180% dans le quartier femme.