Retour du sec à La Réunion et zone perturbée sur l’ouest malgache

La zone perturbée continue sa vie dans le Canal du Mozambique en arrosant Madagascar tandis qu'à La Réunion démarre une séquence plus sèche.

La situation météo (observation et tendance)

En jetant un œil à notre zone sud-ouest de l’océan indien ce soir, le principal élément remarquable demeure la zone perturbée n°8 dans le Canal du Mozambique. Après avoir traversé Madagascar d’est en ouest entre dimanche et lundi, celle-ci continue de trainer nonchalamment ses masses nuageuses le long de la côte occidentale de la Grande Ile, sans grand coup d’éclat.

Le phénomène n’arrive toujours pas à s’organiser correctement et il est désormais de moins en moins probable qu’il atteigne le stade de tempête tropicale…On va donc plutôt devoir parler de « Ex futur FILIPO » 🤣

Point positif de sa « gueule de brouillon » et de son transit dans ce secteur du Canal, le Sud-Ouest malgache va bénéficier ces jours prochains de cumuls pouvant aller jusqu’à 150 à 200 mm. Une manne providentielle pour des zones arides à semi-arides où tombe généralement moins de 600 mm de pluie sur une année « normale ».

Souvenez vous des sécheresses répétées dans ces zones ! #OpérationKéré

Au-delà de cette ZP, loin, trèèèèèès loin à l’est de chez nous, à plus de 3500 km de nos côtes, une petite zone pourrait se développer dans les 5 à 8 prochains jours.

Cette hypothèse est d’ailleurs évoquée par Météo France son bulletin technique du jour avec, je cite, le « risque de formation d’une nouvelle tempête tropicale modérée sur l’extrême Est de notre bassin est estimé très faible, à partir de jeudi« .

Mais, à notre humble avis, c’est à la fois loin géographiquement et loin dans le temps. Donc, autant faire « saucisse dann ventre cochon » quoi ! 🙃 En ce qui nous concerne, on ne vous en reparlera que lorsque l’on aura réellement quelque chose de sérieux à suivre et pas avant 😉

➡️ Pour parler de La Réunion : ça va être assez bref ce soir 😎

Comme on vous l’écrit depuis maintenant quelques jours, à compter de ce mercredi, notre île retrouve progressivement des conditions météo assez tranquilles : une alizé modéré de secteur est à est-sud-est et une masse d’air sèche. Situation assez atypique pour un mois de mars mais qu’on ne boudera certainement pas, si l’on veut profiter un minimum de ces vacances scolaires 😉