Renouvellement de la certificat de la qualité des soins pour le CHU et le GHER

Le communiqué :

La démarche de certification, une procédure d’évaluation exigeante et indépendante

La certification des établissements de soins, mission confiée à la Haute Autorité de Santé, est une procédure d’évaluation externe des établissements de santé publics et privés. Obligatoire, elle donne lieu à une visite réalisée tous les quatre ans par des experts-visiteurs de profils variés. Son objectif : évaluer le fonctionnement global d’un établissement en termes de qualité et de sécurité des soins.

Depuis 2020, les méthodes et la philosophie de cette évaluation ont subi une refonte majeure. Un nouveau référentiel, plus exigeant, s’appuie ainsi sur 131 critères classés par niveau de priorité.

La démarche d’évaluation passe désormais par une méthode plus proche du terrain avec des rencontres avec des patients, les équipes hospitalières pour

s’assurer de la qualité et de la sécurité de la prise en charge tout au long de leur parcours. Les experts interrogent également la Direction Générale, la Présidence de CME, les représentants des usagers, et confrontent les réponses avec la réalité de terrain au sein des services de soins.

La certification des soins: le fruit d’une mobilisation de toute la communauté hospitalière du CHU et du GHER

S’agissant du CHU de la Réunion, la HAS a relevé de nombreux points forts relatifs aux conditions d’accueil et aux pratiques des professionnels qui garantissent le respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité.

Les expert-visiteurs ont également salué de nombreuses pratiques vertueuses, comme l’organisation du parcours du patient en chirurgie ambulatoire, et la labellisation Hôpital ami des bébés au CHU Sites Sud.

La gestion de certains risques associés aux soins sont également maîtrisés comme les risques relatifs aux infections associées aux soins, la sécurité des transfusions, les rayonnements ionisants ou l’hémorragie du post-partum.

La HAS a également salué la dynamique de sa politique de coopération et de la définition de ses orientations stratégiques sur son territoire, avec plus de 600 conventions de coopération avec les acteurs sanitaires, libéraux et médicosociaux du territoire.

Enfin, parmi les points forts de l’établissement, les experts-visiteurs ont noté les efforts soutenus pour développer la culture qualité sécurité à travers de très nombreuses sensibilisations, des sessions de formations ainsi que des analyses des pratiques.

Dans la perspective d’une nouvelle visite programmée en 2026, la HAS invite l’établissement à poursuivre ses efforts et mener les plans d’action en cours

prioritairement sur la maîtrise des risques liés à la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge des urgences vitales, et l’information des patients sur leurs droits.

Avec plus de 95% de conformité globale aux critères standards, 14 critères impératifs sur 16 supérieurs à 95%, cette décision est la reconnaissance d’un engagement collectif et quotidien au service des patients réunionnais.

Au GHER, de nombreux points forts ont été relevés par les experts: le respect du consentement du patient et son implication dans sa prise en charge, ainsi que la coordination pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Les actions d’amélioration communes menées par les équipes de chirurgie, d’anesthésie et des secteurs interventionnels ont été soulignées.

L’implication des représentants des usagers dans les instances et multiples groupes de travail a également été remarquée par l’équipe d’experts-visiteurs.

Dans la perspective de la visite programmée en 2026, le GHER concentrera ses travaux sur la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient, le respect de l’intimité des patients aux urgences et la prise en en charge des mineurs au sein des Urgences.

Le résultat du GHER affiche plus de 94% de conformité globale aux critères standards et 14 critères impératifs sur 15 supérieurs à 95%.

Ces résultats témoignent d’une mobilisation de toute la communauté hospitalière du CHU et du GHER – des équipes médicales, soignantes, techniques et administratives ainsi que des représentants des usagers.

M Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU et du GHER, ainsi que les deux Présidents de CME, le Pr Peter VON THEOBALD et le Dr Vincent APPAVOUPOULLE se réjouissent de ces résultats et remercient l’ensemble des professionnels hospitaliers pour leur engagement au quotidien à prodiguer les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité des soins.