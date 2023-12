Rennes : Une élève de 5e menace une professeure avec un couteau

Un individu âgé de 30 ans a été mis en examen à Avignon dans le Vaucluse et placé en détention provisoire, selon les informations fournies par le parquet. Cet homme, en situation irrégulière sur le territoire français et originaire d’Algérie, est suspecté d’avoir commis une série d’agressions graves ce lundi matin. Il aurait d’abord tenté de violer une jeune femme de 23 ans, avant d’enlever de force une collégienne de 14 ans et de la violer.