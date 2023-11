Remise des prix du premier concours réunionnais de création de mode upcyclée

A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, ECO Impact annonce les résultats du Concours de création de mode upcyclée qu’elle a organisé début 2023 sur le thème des J.O 2024.

Quatre lauréats ont été primés au terme de ce premier concours, ce vendredi 17 novembre 2023 à l’URMA de Saint-Gilles Les Hauts. Pour rappel, le concours était réservé aux artisans couturiers, designers, étudiants et amateurs de mode réunionnais.

Le concours, lancé au mois de mars 2023 par ECO Impact, a reçu une trentaine de participations. Parmi les candidatures sélectionnées par le jury, trois lauréats ont été récompensés pour leurs créations : Bertrand Larrochelle, Lucas Bruniquet et Elodie Dubos. Ils sont respectivement gratifiés de 600 euros, 300 euros et de 150 euros pour les 1er, 2eme et 3eme prix. Gabrielle Charnay remporte le prix spécial étudiant d’une valeur de 200 euros. Outre cette récompense, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement sur l’éco-conception et l’upcycling afin de se professionnaliser et de démarrer leur activité dans la mode responsable. Par ailleurs, ces lauréats sont invités à créer une parure upcyclée sur le thème des J.O 2024, en vue de pouvoir être sélectionnés pour participer à une exposition qui aura lieu à Paris pendant les Jeux Olympiques.

Également membre du jury, Hélène Sarfati-Leduc, co-fondatrice @Le French Bureau Les Experts de la Mode Responsable, présentera une keynote sur le thème de la révolution de la mode responsable, en marche aussi sur l’île de La Réunion. Noémie Devime, designer climatique spécialisée en écologie de la mode, arrivera prochainement sur l’île pour échanger avec les lauréats et les artisans de La Réunion.

La compagnie aérienne French Bee, partenaire de l’événement, s’engage également dans cette démarche en accompagnant notamment les voyages des intervenants et du lauréat qui sera sélectionné pour participer à l’exposition à Paris. Pour symboliser cet engagement, une pièce de vêtement upcyclée sera réalisée à partir d’un ancien uniforme du personnel commercial naviguant de la compagnie, fruit d’une collaboration entre Noémie Devime, Christine Jonzo couturière et Karine Turpin qui a récemment obtenu le titre de MOF pour la broderie de Cilaos. Une pièce que vous pourrez découvrir lors de la prochaine exposition.

Lancement d’une série événements autour de la mode durable et responsable

Avec cette remise de prix, ECO Impact entame une série d’événements autour de la mode durable et responsable, qui va s’étendre jusqu’au mois de février 2024. A partir de la fin du mois de novembre 2023 et jusqu’en février 2024, une exposition autour de la mode upcyclée se tiendra à Saint-Paul et ensuite à Saint-Pierre. Elle réunira les créations des lauréats du concours ainsi que celles d’artistes et artisans réunionnais. Les maisons de mode Noémie Devime Paris et Maison Mourcel, invitées spécialement pour l’occasion, y présenteront leurs collections de vêtements avant-gardistes et décalées, réinventées pour créer une mode tendance, unique et durable. Un rendez-vous pour une exposition artistique haute en couleur, audacieuse et engagée, où vont se mêler vêtements et créations issus de matériaux de récupération inattendus et surprenants.

Des ateliers de couture et de découverte de l’upcycling, des ateliers de réparation textile et différentes animations autour de la mode durable et responsable seront organisés pour le grand public tout au long de cette période.

Point d’orgue de cette série d’événements, la première édition d’ECO Fashion Festival Réunion, qui aura lieu en février 2024. Les pièces de l’exposition upcyclée feront partie de la programmation des défilés pendant l’ECO Fashion Festival. Une invitation sera lancée aux designers réunionnais de la mode durable et responsable pour se réunir autour de cet événement et proposer leurs créations.