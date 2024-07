Ravagé par un incendie criminel, le cirque Atlantis sollicite l’aide des Réunionnais

Le cirque Atlantis a été ravagé par un incendie criminel dans la nuit de lundi à mardi dernier. Trois chapiteaux, dont le principal et ceux utilisés pour accueillir le public, ont été détruits par les flammes. Les enquêteurs ont constaté trois départs de feu provoqués à l’aide de carburant, confirmant la nature criminelle de cet acte.

Cet incident a contraint le cirque Atlantis à suspendre toutes ses activités, mettant à l’arrêt les 15 personnes qui y travaillaient. Malheureusement pour les circassiens, les chapiteaux ne sont pas assurés, car depuis la tempête de 2000 qui a frappé l’Hexagone, les compagnies d’assurance ont cessé de couvrir les cirques. Un chapiteau coûte entre 150.000 et 200.000 euros.

En conséquence, les spectacles prévus les 26, 27 et 28 juillet à Saint-Pierre ont été annulés. Le cirque devait se produire pendant six semaines à Saint-Pierre et trois semaines à Saint-André, mais ces représentations n’auront évidemment pas lieu, sauf si une solution miraculeuse émerge.

Face à cette situation désespérante, David Choisnet, le directeur du cirque Atlantis, a lancé un appel à la solidarité sur Facebook. Il a mis en place une cagnotte leetchi pour aider le cirque à se relever de cette épreuve.