Quelques gouttes attendues dans les hauts de l’île

Le bulletin du jour de Météo France :

Au lever du jour, quelques nuages sont présents le long de la façade orientale de l’île et peuvent éventuellement s’accompagner de quelques gouttes. Partout ailleurs, le ciel est bien dégagé et la matinée tranquille en tous secteurs. Avant la mi-journée, les habituels nuages de pente prennent possession des lieux et se généralisent dans les hauts. Cet après-midi, la couverture nuageuse l’emporte partout avec des débordements qui s’opèrent en direction des littoraux et des averses faibles et isolées qui se déclenchent dans l’intérieur.

Les températures maximales s’échelonnent entre 25 et 27°C sur le rivage, 18 à 22°C sont attendus dans les cirques et 12 à 14°C au Maïdo ou au volcan.

L’alizé d’Est-Sud-Est est soutenu sur la côte Sud et à l’Ouest de Sainte-Marie jusqu’à la région du Port avec des pointes attendues comprises entre 40 et 50 km/h au meilleur de la journée.

La mer est agitée au vent. Une houle australe, oscillant entre 1 mètre 50 et 2 mètres déferle sur l’Ouest et le Sud.