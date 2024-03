Quatre lutteurs réunionnais en stage avec l’équipe de France

Le communiqué :

Nouvelle étape d’une grande tournée hors département pour nos lutteurs régionaux. Ils sont quatre à poursuivre ce voyage au-delà des frontières de l’Océan Indien, depuis plus d’une semaine déjà ces membres de la structure de formation d’accession vers le haut niveau de Saint-Joseph participent à un stage au pôle espoir de lutte, au sein du très réputé centre d’entraînement en altitude de Font-Romeu. Cela fait plus d’un mois que Chen, Daren et Léo (LCSJ) ont quitté La Réunion afin d’enchaîner les compétitions nationales et internationales de ce début d’année, la dernière en date étant les championnats de France jeunes de lutte gréco-romaine. Dès le championnat terminé, les trois partenaires d’entraînement ont rejoint les rangs du pôle espoir de Font-Romeu suivis de Cholé Gerville (du club : Lu Te Dans Dann Ron) qui s’est greffée à l’équipe au moment des championnats de France.

Chloé Gerville 2e à Cenon, “ma première vraie compétition depuis que ma cheville s’est cassée”

Du 2 au 3 mars se tenait le Ranking national de Cenon, Chloé Gerville, parlons-en, a fait forte impression en remportant une médaille d’argent au tournoi. La collégienne de la Plaine des Grègues a frappé fort pour son retour à la compétition nationale, “c’était ma première vraie compétition depuis que ma cheville s’est cassée” déclare la lutteuse du LTTDR. Après sa fracture de la cheville l’année dernière Chloé a connu de longs mois de convalescence, de retour sur le circuit national la médaillée de bronze des championnats de France féminins 2023 reprend peu à peu confiance en ses capacités, “j’aurais aimé être première cependant je ne regrette rien, car j’ai donné tout ce que j’avais… de plus, j’ai lutté en moins de 66 kg, or habituellement, je suis en moins de 62 kg.”

Accompagnée de ses trois amis saint-joséphois, la seule féminine de la structure de lutte régionale présente au stage reste focus sur le reste de sa saison 2024. “J’ai bien l’intention de défendre ma troisième place nationale lors des championnats de France le 30 mars prochain. Le tournoi de Tallinn, en Estonie, qui accueille des filles de niveau international, est également un objectif pour moi, je souhaite faire de mon mieux, enchaîner les matchs afin de progresser et faire une vraie performance l’année prochaine.”

Le pôle espoir de Font-Romeu en ligne de mire

En plus de pouvoir tourner avec les membres du pôle espoir aux entraînements, les 4 Réunionnais profitent également de la présence en stage des lutteurs (en catégorie jeunes) du pôle France de Dijon. Voilà l’occasion de progresser et de se familiariser avec le système d’entraînement des équipes de France.

En dehors de ce contexte de préparation à la compétition, Chloé s’est aussi rendue dans le centre d’entraînement le plus en altitude de France pour y tâter le terrain, si ce stage se passe bien, que les aménagements de la structure lui conviennent, et que son profil intéresse les entraîneurs du pôle, la sociétaire du LTTDR pourrait postuler pour une place en pôle espoir l’année prochaine. Cela impliquerait d’intégrer l’internat de Font-Romeu, de s’y entraîner, d’y vivre et d’y étudier toute l’année comme de nombreux Réunionnais l’ont fait par le passé.