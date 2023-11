Prolongement de l’autorisation du glyphosate : « La honte », s’insurge Perceval Gaillard

Alors que la Commission européenne vient de renouveler pour 10 ans l'autorisation d'utilisation du glyphosate, le député Perceval Gaillard déplore qu'elle soit "toute entière dans la main des lobbies et des puissances économiques au détriment de l'intérêt général."

Le communiqué du député :

La honte sur la Commission européenne qui vient de renouveler pour 10 ans l’autorisation d’utilisation du glyphosate. Elle prouve, une fois de plus, qu’elle est toute entière dans la main des lobbies et des puissances économiques au détriment de l’intérêt général.

La honte sur les États membres de l’Union européenne qui ne sont pas parvenus à s’entendre sur le non-renouvellement de la substance active glyphosate, ouvrant ainsi la porte à la Commission qui s’y est engouffrée dans la foulée. Une fois de plus les pays européens font la démonstration de leur impuissance, de leurs divisions qui créent, in fine, la paralysie des institutions européennes.

La honte sur la France qui s’est abstenue lors du vote ne permettant pas ainsi de créer une majorité contre le renouvellement malgré le fait que l’OMS classe le glyphosate comme « probable cancérigène ». Une fois de plus notre pays n’est pas à la hauteur sur les enjeux de santé publique et de la préservation de la biodiversité.

La honte sur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui renie ses engagements pris en novembre 2017 pour que « l’utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans trois ans ». Une fois de plus le Président de la République est pris en flagrant délit de mensonge, d’inconsistance, de double discours.

Rappelons que le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides en France a reconnu le glyphosate comme étant à l’origine du handicap d’un enfant lié à l’exposition de sa mère pendant sa grossesse.

La décision de la Commission européenne, rendue possible par la lâcheté de la France, met en danger les agricultrices et agriculteurs qui utilisent ce pesticide, les consommateurs et toute la population en général.

La Réunion est le 2ème département francais le plus utilisateur de glyphosate. Cette décision impacte donc fortement notre territoire tant au niveau de la santé publique que de la protection de la biodiversité.

En 2019 le collectif Oasis Réunion a organisé une campagne de collectes d’échantillons pour mesurer la présence de glyphosate dans le corps, le résultat est sans appel : 100% des personnes testées sont positives à l’herbicide.

Malgré les évidences, malgré les risques majeurs pour la santé publique, les institutions sensées nous protéger ont, une fois de plus, privilégié l’intérêt de quelques multinationales au détriment de la santé de toutes et tous.

La honte. »

Perceval Gaillard

Député de la 7e circonscription