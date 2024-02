Projet de ferme d’éoliennes en mer au large de La Réunion

Les forces vives du territoire réunionnais, portées par Akuo et BlueFloat Energy en partenariat avec le Cluster Maritime de La Réunion et celui de la Transition Energétique Temergie, ont uni leurs efforts lors d'une matinée d'informations et d'échanges dédiée à l'éolien en mer. Cet ambitieux projet vise à positionner l'île comme un acteur majeur de la transition énergétique.

Akuo et BlueFloat Energy, déjà partenaires dans un appel d’offres en Méditerranée, concentrent leurs expertises depuis 2 ans pour donner vie à un projet éolien flottant d’une puissance minimale de 200 MW à La Réunion. Aligné sur les ambitions locales et nationales, ce projet s’inscrit dans une perspective de production d’électricité renouvelable à faible impact environnemental.

Les deux entreprises ont présenté leurs perspectives lors de tables rondes réunissant acteurs institutionnels, associations et entreprises locales. L’éolien en mer, fort de son expérience en France hexagonale avec une production de 25,0 TWh au cours des trois premiers trimestres de 2022, s’annonce comme une réponse cruciale aux défis énergétiques réunionnais.

La mise en œuvre de ce projet permettrait de générer jusqu’à deux fois moins cher en termes de coûts d’électricité, offrant une réponse décisive à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Un projet de 200 MW émettrait 210.000 tonnes de CO2 en moins par an, contribuant significativement à la réduction des émissions.

« 200 mégawatts, pour fixer l’ordre de grandeur, c’est 25% des besoins estimés de la consommation électrique de l’île », tient à rappeler Clément Mochet. La zone qui a été pré-identifiée se situe à 5 km au large de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne et devrait accueillir une douzaine de turbines de 15 mégawatts dont la puissance serait supérieure à ce qu’on a l’habitude de voir sur terre.

« Aujourd’hui, l’éolien en mer et l’éolien flottant en particulier connaît un essor global dans plus d’une quinzaine de géographies et parmi ces géographies, il y a en un certain nombre qui sont aussi cycloniques, notamment en Asie, comparables à ce que l’on rencontre à La Réunion. D’un point de vue technologique, ce sont des enjeux que nous savons maîtriser », poursuit Clément Mochet.

L’éolien en mer flottant se présente comme une solution adaptée aux contraintes géographiques et climatiques de La Réunion. Les profondeurs marines, la résilience face aux cyclones, et la faible empreinte sur la faune marine font de cette technologie une option viable et durable. Des exemples de réussite au Japon attestent de la capacité des éoliennes flottantes à résister à des conditions climatiques extrêmes.

Vers une concrétisation d’ici 2030/2035

Le projet reçoit un soutien fort du gouvernement et des élus locaux, alignés sur les recommandations du Comité Interministériel de la Mer (CIMer). Le Secrétaire d’État à la Mer a réaffirmé l’engagement gouvernemental lors de sa visite en novembre 2022 à La Réunion.

En annexe, des chiffres détaillés révèlent les écarts de coûts de production d’électricité à La Réunion, soulignant la nécessité de ce projet pour contenir une hausse inévitable des tarifs. Le prix cible de l’électricité serait de l’ordre de 200 €/MWh, offrant une alternative économique et durable à l’importation de biomasse.

Mais comme l’a relevé Jean-Pierre Chabriat, les défis sont encore nombreux à relever avant de voir ces éoliennes flottantes devenir une réalité à l’horizon 2030/2035. La première concerne tout d’abord l’évolution du réseau électrique. Un réseau qui devra être révisé pour faire face au changement climatique mais aussi accueillir 150.000 habitants et les 150.000 logements qui devront être construits en parallèle d’ici 2050. Le second défi concerne l’évolution du Grand Port Maritime de La Réunion. « Pour pouvoir construire ces éoliennes, il faut pouvoir synchroniser les agendas du Grand Port et agenda industriel pour réaliser le maximum d’opérations de montage des éoliennes en mer à La Réunion », tient-il à rappeler. Enfin, le défi environnemental ne devra pas être mis de côté : ces éoliennes devront aussi bien s’intégrer dans l’espace maritime environnant tout en ayant des impacts limités avec la faune marine (cétacés) et ornithologique (pétrels de Barau).