Le 12 juin prochain, La Réunion aura le privilège de recevoir le relais de la Flamme olympique qui fait le tour des départements de France dans le cadre des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une fierté pour notre île et pour tous les Réunionnais qui seront associés à cette grande fête populaire. Car il s’agit bien, à travers la présence de la Flamme olympique, de célébrer le sport dans toute sa richesse, sa diversité et son excellence. Son parcours a été dévoilé ce jeudi 30 mai dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département en présence du Préfet, Jérôme Filipini, du Président du Département, Cyrille Melchior, de la représentante de la Région Réunion Patricia Profil et des différents partenaires du relais de la Flamme Paris 2024.