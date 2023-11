Point de suivi du CIOM : Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard réagissent

Communiqué

Ce jour a eu lieu au ministère des Outre-mer le CIOM, Conseil Interministériel pour l’OutreMer. Étaient présents pour La Réunion : la Présidente du Conseil Régional, le Président du Conseil Départemental, le Président de l’Association des maires ainsi que les parlementaires (députés et sénateurs).

Si en début de rencontre qui a durée 2 heures, les échanges semblaient partir dans tous les sens et étaient imposés par le Gouvernement, les élus réunionnais ont su ramener ces discussions sur un nombre de points essentiels.

– Sur la question de l’Octroi de mer, après l’intervention de la Présidente du Conseil régional, Huguette Bello, l’unanimité des élus de La Réunion a su faire prendre conscience au ministre des Outre-mer, Phillipe Vigier, qu’il est impératif de consulter les élus locaux. A l’issue des débats, sur cette question de l’Octroi de Mer, il a été arrêté que rien ne se fera sans la consultation des élus et des acteurs du monde économiques, des représentants de consommateurs entre autres. Le Ministre s’est engagé.

– Autre avancée sur la CDPENAF, si jusqu’à présent le Gouvernement refusé d’aborder cette question, force est de constater qu’il est prévu d’aborder ce point sur la CDPENAF dans les prochains mois. Nous avons mis en avant la question des micro-projets, du développement économique et de la création de l’emploi etc etc.. La décision de l’avis conforme de la CDPENAF est remise en cause sur un certain nombre de dossier.

– Autre sujet, la question de la vie chère a aussi été abordée sous l’angle des positions dominante, le Ministre s’est engagé à ce qu’une mission gouvernementale transpartisane soit désignée rapidement afin d’étudier la question des situations de monopole, duopole, la constitution des prix ainsi que la transparence sur la composition des prix. Sur ce sujet, nous avons réaffirmer notre volonté : le pouvoir et les moyens de l’OMPR. Nous avons aussi abordé la question des parts de marché maximum pour un groupe sur un même territoire (c’est-à-dire ; limiter à 25% la part du marché).

D’autres avancées sur des sujets comme la politique de la ville, la dotation ferroviaire ou encore la préservation de la biodiversité ont été obtenues lors de ces 2 heures de réunion. Le constat est clair, quand nous sommes unis le Gouvernement change de discours. Maintenant nous attendons les actes.