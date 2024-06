[Pierrot Dupuy] Didier Hoareau entretient la confusion quant à un soutien du RN

Vous vous souvenez de Didier Hoareau ? Je l’avais épinglé à plusieurs reprises en décembre 2018 en pleine crise des Gilets Jaunes en révélant, entre autres, comment il avait laissé plusieurs ardoises de plusieurs dizaines de milliers d’euros à des commerçants du Sud, ce qui ne l’empêchait pas de se rendre aux barrages dans un 4×4 BMW X6, le plus cher de la gamme, rutilant neuf. Ce qui lui avait valu un an plus tard d’être condamné pour abus de biens sociaux et escroquerie à 12 mois de prison avec sursis.

À l’époque déjà, je révélais qu’il était titillé par le virus de la politique et qu’il avait roulé un temps pour Thierry Robert avant d’essayer de se rapprocher de TAK. Qui avait poliment refusé.

Il faut dire que celui qui est officiellement transporteur est un brin sulfureux et un peu extrémiste sur les bords. Il faisait partie des plus virulents barreurs de ronds-points pendant les GiletsJaunes et un des derniers jusqu’au-boutistes qui faisait tous les jours des live enflammés appelant la population à descendre dans la rue et à faire la révolution.

Je vous reparle de lui, car Didier Hoareau a de nouveau frappé. Ayant adhéré au RN et fait campagne pour le parti à la flamme sur le Tampon aux dernières Européennes, il a fait acte de candidature auprès de la direction nationale du parti pour obtenir l’investiture aux législatives anticipées dans la 3ème circonscription.

C’est peu dire que Didier Hoareau était persuadé que cette désignation n’allait être qu’une formalité pour lui et il se voyait déjà faire son entrée au Palais Bourbon, porté par la vague RN.

Il en était tellement sûr qu’il avait déjà fait préparer ses affiches. Et patatras, Marine Le Pen et Jordan Bardella lui ont préféré Joseph Rivière.

D’autres auraient baissé les bras. Ça aurait été mal connaître Didier Hoareau qui n’a peur de rien, même pas de flirter avec l’illégalité en continuant à se prévaloir du RN sur le terrain.

Apprenant les faits, André Rougé, le délégué national à l’Outre-mer du RN, a fait publier un communiqué lui intimant l’ordre d’arrêter de se prévaloir du parti à la flamme : « Monsieur Hoareau Didier s’est déclaré, sans aucune validation des instances compétentes du Rassemblement National candidat sur cette même troisième circonscription. Face à cette candidature dénuée de toute légitimité, nous demandons par la présente à monsieur Hoareau de retirer toute référence au Rassemblement National sur ses documents de propagande électorale. Dans le cas contraire, monsieur Didier Hoareau doit savoir qu’il encourt des poursuites en justice ».

Didier Hoareau a essayé de trouver la parade. Se croyant très malin, il a d’abord inventé un nouveau mouvement politique, « Réveillons-nous » dont comme par hasard, les initiales sont RN. Et il s’est choisi une suppléante, Aurore Gigant, arborant la même coiffure avec la même couleur de cheveux que Marine Le Pen, qu’il s’est empressé de positionner sur son affiche. De loin, ça peut toujours faire illusion…

Les mauvaises langues auraient pu penser qu’Aurore Gigant avait changé de couleur de cheveux juste pour les besoins de l’affiche. Ce n’est pas le cas. En fouillant sur sa page Facebook, j’ai pu me rendre compte que c’est en août 2022 qu’elle est passée du châtain au jaune paille. La petite histoire ne dit pas si c’était pour fêter l’adhésion de Didier Hoareau au RN…

Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que le candidat de « Réveillons-nous » continue à utiliser les mêmes initiales que le RN national, ce qui est susceptible d’induire les électeurs en erreur. Ça ne m’étonnerait pas qu’il reçoive rapidement une sommation des avocats parisiens du RN le sommant de les retirer. Avec le risque pour lui de devoir faire réimprimer ses affiches si elles l’ont déjà été.

La facture au final risque d’être salée, surtout s’il ne franchit pas la barre des 5%…