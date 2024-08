Paris 2024 : Au tour de nos athlètes paralympiques d’entrer en piste

Mercredi 28 août marque le début des Jeux Paralympiques de Paris 2024. L'heure pour les athlètes porteurs de handicap de vivre ce moment exceptionnel au cœur de la capitale qui accueille pour la première fois l'événement. Parmi les 4400 sportifs engagés, on retrouve trois Réunionnais aux fortes chances de médailles.

Après avoir été témoin des exploits des athlètes du monde entier lors des JO, la capitale française se prépare à recevoir ceux des athlètes paralympiques. Du 28 août au 8 septembre, 4400 sportifs venus des quatre coins du globe vont s’affronter sur les 549 épreuves que compte la compétition.

Comme pour les athlètes valides, les représentants tricolores vont bénéficier d’un large soutien populaire et vivre des émotions comme ils n’en ont probablement jamais vécu dans un stade. Dans cette délégation française, trois Réunionnais pourraient bien contribuer à faire grossir le tableau des médailles.

Dimitri Pavadé : sauter au-delà de la médaille d’argent

Il avait porté la flamme olympique, il va à présent la faire vivre. C’est avec l’ambition de se parer d’une médaille d’or que Dimitri Pavadé se présente à ces Jeux Paralympiques dans l’épreuve de saut en longueur. Après avoir perdu son tibia en 2007 lors d’un accident de travail, le Portois s’est rendu dans l’Hexagone en 2013 afin de progresser. C’est là-bas qu’il va tester des lames de course à pied, et tout va s’enchaîner très vite pour lui.

Il intègre l’équipe de France de para athlétisme et fait ses débuts professionnels en 2018. C’est l’année suivante qu’il remporte sa première médaille au championnat du monde et prend un abonnement aux podiums lors des compétitions. En 2021, il décroche la médaille d’argent lors des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Surtout, Dimitri Pavadé revient de loin puisqu’il a subi une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, celui de sa jambe amputée, durant l’été 2023. La course contre la montre s’est engagée et il est parvenu à se remettre parfaitement de sa blessure. Mieux, il a battu le record de France en juillet dernier avec un saut à 7m59. De quoi se présenter sur la piste du Stade de France avec confiance et détermination.

Gaël Rivière : s’offrir une sortie en fanfare

Ce sont probablement les dernières Olympiades pour Gaël Rivière dont la fin de la carrière sportive se rapproche à grands pas. À bientôt 35 ans, le Bénédictin fait partie de l’équipe de France de cécifoot depuis 2006, soit près de 18 ans. Durant cette longue carrière chez les Bleus, il a obtenu une médaille d’argent aux Jeux de Londres en 2012 et a remporté trois championnats d’Europe.

Mais si sa carrière sportive arrive probablement à son terme, le non-voyant n’aura pas pour autant beaucoup à chercher pour occuper ses journées. Gaël Rivière est en effet avocat au barreau de Paris. Il est également très actif en dehors des terrains et des prétoirs puisqu’il est élu bénévole au sein de la Fédération Française Handisport, du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) ainsi que dans des instances internationales supervisant certains sports pour déficients visuels.

Laurent Chardard : continuer à nager sur l’or

Et si Laurent Chardard devenait l’équivalent de Léon Marchand pour ces Jeux Paralympiques ? Engagé dans les épreuves de papillon et de nage libre, le natif de Saint-Pierre a tout pour devenir l’une des coqueluches du public, tant par son histoire que par ses performances.

En 2016, de retour sur l’île pour les vacances, il a été attaqué par un requin à Boucan Canot. Le squale va lui faire perdre son bras et sa jambe droite, mais pas sa joie de vivre et sa détermination. Dans l’espoir de reprendre le surf, il s’inscrit à la natation afin de pouvoir mieux nager. Résultat : des titres et des médailles qui s’accumulent sur toutes les compétitions auxquelles il participe.

De quoi lui offrir une place aux Jeux Paralympiques de Tokyo où il termine à la terrible 4e place. Depuis cette désillusion, Laurent Chardard règne sans partage sur le 50m papillon avec deux titres de champion du monde et deux titres de champion d’Europe. Il s’assure également d’être sur le podium en nage libre (50 ou 100m) et en relais 4x100m.