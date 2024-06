Opération tranquillité vacances : Sécurisez votre domicile pendant vos vacances

Vous prévoyez de partir en vacances bientôt ? Pour éviter les vols, il est possible de s’inscrire à l’opération tranquillité pendant les vacances proposée par les services de la Police nationale de la Réunion. Ce service gratuit offre la possibilité de prévenir les cambriolages et les intrusions dans les logements privés pendant votre absence.

2. J’enregistre mon identifiant via FranceConnect.

1. Je me connecte au service en ligne

Attention : La date limite d’inscription est de 45 jours à l’avance et au plus tard 3 jours avant le départ. Il est nécessaire de fournir les dates d’absence de la résidence (entre 3 et 90 jours) ainsi que les coordonnées du lieu de vacances.