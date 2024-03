NRL : Audrey Bélim salue la prise en compte de l’inflation par l’AFIT France

Le communiqué de la sénatrice :

Dans le cadre de mes missions à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, j’ai interrogé cette semaine Franck Leroy, nouveau président de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT France), sur la prise en compte de l’inflation pour le chantier de la Nouvelle Route du Littoral.

Nous le savons : ce projet, mal conçu et mal financé, est un cadeau empoisonné de la part de Didier Robert, président de région de l’époque. En 2024, il n’est toujours pas abouti et ne le sera pas avant 2028 au moins.

Cela pose la question de l’inflation pour 2024 et les années suivantes : est-ce que l’Etat va la prendre en compte dans son soutien financier au projet ?

Franck Leroy m’a répondu que l’AFIT prendrait en compte le coût de l’inflation pour l’année 2024 et les années suivantes jusqu’en 2028.

C’est un point fondamental qui n’était pas acquis : l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine par exemple ne tient pas compte de l’inflation dans le soutien aux projets à La Réunion par exemple.

J’ai par ailleurs demandé une politique ambitieuse de l’AFIT France en soutien aux transports publics et mobilités douces à La Réunion, et notamment le Transport Collectif en Site Propre (TCSP). La réponse est plus floue sur ce point, ce que je regrette. La réalisation de la NRL mobilise toutes les énergies, ce qui nous fait oublier collectivement les alternatives à la voiture. La Réunion a pourtant besoin de transports publics et mobilités douce. Pour l’environnement comme pour ses habitants.