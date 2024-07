Nouvelle campagne de stérilisation de l’association REVEZ avec des étudiants vétérinaires

La mission d'accompagnement à la stérilisation des animaux menée par l'association REVEZ et des étudiants vétérinaires reprendra en août. Celle-ci vise à stériliser et identifier environ 180 chiens et chats dans les secteurs ciblés du Territoire de l'Ouest de La Réunion.

Le communiqué :

L’association REVEZ, en partenariat avec l’association Vétérinaires Pour Tous (VPT), organise pour la troisième année consécutive une campagne de stérilisation et d’identification de proximité de chiens et chats situés sur des secteurs ciblés du Territoire de l’Ouest.

Forte du succès des années précédentes, l’association a reçu le soutien financier du TO, de VPT et de la SNDA. Les vétérinaires, à travers l’association VPT, sont très impliqués dans cette action qui ne pourrait pas exister sans leur soutien logistique et financier.

Cette campagne s’adresse en priorité aux maîtres d’animaux divagants ou dépassés par le nombre de portées incontrôlées.

La prise en charge financière porte sur la stérilisation et l’identification de l’animal, ainsi que sur son transport qui pourra éventuellement être assuré grâce à la mise en place d’un « taxi animalier ».

Les étudiants, qui pratiqueront les actes opératoires, seront encadrés par des vétérinaires en exercice qui mettent leur compétence, leur temps, leur matériel et leurs locaux à disposition sur des créneaux préétablis, en fonction de leurs disponibilités.

Pour mener à bien ce projet, REVEZ lance un appel à bénévoles qui parlent créole, pédagogues et bienveillants, afin de les aider à sensibiliser les propriétaires de chiens et chats et de faire remonter les besoins du terrain à l’association par mail à revez@orange.fr. Les prises de rendez-vous se feront sur la plateforme mise à disposition par la SAS Nout Doc. Il suffit pour cela de composer le numéro 09 73 03 40 75 (coût d’un appel local).

L’objectif, cette année, est de stériliser environ 180 animaux, chats et chiens confondus. L’an dernier, près de 250 animaux avaient pu être stérilisés, soit autant de portées évitées par la suite. Ce chiffre s’explique par l’intervention spectaculaire au Bernica, où, pour rappel, 66 chats vivant enfermés dans une kaz avaient été capturés, stérilisés et identifiés en un week-end.

Lutter contre l’errance animale à La Réunion est l’affaire de tous. Alon steriliz nout zanimo !

Quelques précisions

Chiens et chats, mâles et femelles

Ce qui est pris en charge :

– Identification

– Stérilisation

– Transport de l’animal si besoin

Foyers non imposables

Secteurs ciblés :

– Possession (Pichette, Dos d’Ane, Ravine à Malheur)

– Port

– St-Paul (Grande Fontaine, Tour des Roches, Sans Souci…)

– Hauts de l’Ouest (Saline les Hauts, Trois Bassins, Tan Rouge)

– St-Leu (Piton, Plate, Chaloupe)

3 cliniques vétérinaires impliquées dans la mission :

– Grand Fond à St-Gilles

– Les Roches Noires à St-Gilles

– Leveto à Fleurimont