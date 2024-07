Par un décret du 8 juillet, le militant « panafricaniste » Kemi Seba, connu pour être un agent de la Russie et pour ses critiques virulentes de la politique française en Afrique, a été officiellement déchu de sa nationalité française.

Ce décret, publié au Journal Officiel, stipule que « M. Stellio Gilles Robert Capo Chichi est déclaré avoir perdu la nationalité française ».

Ce retrait suit une procédure administrative distincte de la déchéance de nationalité, et nécessite que la personne concernée possède une autre nationalité, se comporte comme un citoyen de cet État, et ait commis des actes contraires aux intérêts de la France .