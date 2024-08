Nouveau gouvernement : Les négociations commencent vendredi prochain

Emmanuel Macron va consulter les chefs de parti et présidents de groupe parlementaire à partir du vendredi 23 août. L'objectif est de former un nouveau gouvernement suite aux Législatives.

Le président de la République va démarrer les négociations en vue de former un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron avait décidé de temporiser après les élections législatives anticipées. C’est donc plus d’un mois et demi après le scrutin que les discussions vont enfin débuter.

Emmanuel Macron va recevoir à partir du vendredi 23 août les chefs de parti et présidents de groupe parlementaire. Il se dit prêt à rencontrer Lucie Castets, candidate du Nouveau Front populaire. Pourtant, le chef de l’Etat avait balayé du revers de la main la proposition de l’union de la gauche. « La question n’est pas un nom », avait-il déclaré.

Le parti présidentiel, classé en deuxième position du scrutin au second tour des élections législatives, peut toutefois se targuer d’avoir réussi à concocter une majorité avec les forces de la droite républicaine. La victoire à l’élection de la présidence de l’Assemblée nationale devrait permettre aux arguments d’Emmanuel Macron de peser plus que prévu dans la balance.