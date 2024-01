Notes de lecture – « Le sniper, son wok et son fusil » de Chang Kuo-li : Un polar succulent… et je pèse mes mots

Il est toujours fascinant de plonger dans les livres venus d'ailleurs. On se retrouve plongé dans des univers insoupçonnables. Insoupçonnables rien que parce que venus d'ailleurs : suffit d'être curieux et on aime ! La littérature chinoise, dans le domaine du polar, nous en fait voir de toutes les couleurs... et de toutes les saveurs. Avec sa karay (d'aucuns appellent ça un wok), ce sniper déquille qui il veut, quand il veut et comme il veut. Un si bon cuisinier ne peut être franchement mauvais.