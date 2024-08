Muay-Thaï : Amel Nassibou s’impose pour sa première en Thaïlande

Low-kick après low-kick, Amel Nassibou marque l’histoire du muay-thaï réunionnais. Triple championne de La Réunion, double championne de France et championne d’Europe, la Portoise veut continuer de bâtir son impressionnante carrière sur la scène internationale. Et quoi de mieux que le berceau de son sport pour montrer au monde les griffes qu’elle a aiguisées au fil des années avec le « Dragon » Expedito Valin.

Hier, Amel Nassibou a combattu lors du prestigieux événement JF Boxing à Pattaya. Face à une adversaire thaïlandaise aguerrie, la Portoise a su s’imposer avec brio, démontrant une fois de plus son talent exceptionnel dans l’arène du muay-thaï.

Elle disputait son 19e combat professionnel, mais c’était sa première compétition sur le sol thaïlandais, la Mecque de cette discipline martiale. Malgré la pression inhérente à un tel défi, Amel Nassibou a montré une maîtrise impressionnante de ses techniques, s’assurant ainsi la victoire.

Elle enchaîne les succès depuis le début de l’année. En juin dernier, elle a triomphé d’une combattante malgache sur ses terres, puis en juillet, elle a vaincu la Mauricienne Nelly Mamet lors du gala TBF One à Sainte-Suzanne. Ces victoires lui ont permis de se forger une réputation solide et de se préparer mentalement pour son premier grand test en Thaïlande.

Pour se préparer à ce combat, Amel Nassibou a rejoint l’équipe Rage Fight en Thaïlande, où elle a pu affiner sa fin de préparation dans des conditions optimales aux côtés de Marine Andoche, qui a fait le déplacement avec elle.

« Premier combat pro en Thaïlande, on repart avec une victoire. Merci à tous pour le soutien de loin comme de près, la famille, les amis, mes coachs, les sponsors, toute La Réunion, et toute l’équipe Rage Fight pour la fin de la préparation et le coaching, merci à tous. Belle expérience pour moi en tout cas, et de nouvelles sensations incroyables », a-t-elle posté sur Facebook après le combat.