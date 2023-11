Modernisation de la rue de la Cour à Petite-Île

Le communiqué :

Afin d’améliorer les conditions de circulation pour la desserte des exploitations agricoles, la ville de Petite-Île a engagé un vaste programme de réhabilitation des voiries agricoles. Après la rue de Pampas, la rue Joseph Pothin, c’est au tour de la rue de la Cour de faire peau neuve.

La rue de la Cour est un chemin en terre situé dans les hauts de la commune, reliant Piton des Goyaves à Anse les Hauts. Le tronçon aménagé prend naissance, en partie haute, à l’extrémité du chemin communal rue de la Cour et se raccorde, en partie basse, sur le chemin bétonné de la rue des Fanjans menant à la RD29, soit un linéaire total de plus de 1600 mètres.

La rue de la Cour dessert une vingtaine d’exploitations agricoles essentiellement en culture cannière et plantation de palmistes ainsi qu’une habitation située en milieu de tracé. Le trafic de véhicules, très fréquent toute l’année avec une intensification en fin d’année, par la campagne sucrière, l’absence d’ouvrages d’assainissement pluvial et l’action des eaux de ruissellement lors des fortes pluies dégradent de plus en plus ce chemin. Les conditions de circulation ont fini par être difficiles, voire impraticables pour les usagers et principalement pour les agriculteurs du secteur.

Pour faire face à ces situations, la ville de Petite-Île procède chaque année à la réparation des portions dégradées par la mise en place de couches d’empierrement. Mais malgré ces investissements, le phénomène d’érosion se renouvelle inévitablement. La ville a donc décidé, sur demande des agriculteurs, de procéder à l’aménagement de cette voie destinée à désenclaver les parcelles agricoles dans de meilleures conditions.

Un programme des travaux comporte notamment :

La construction d’une chaussée en béton balayé de 3,50 m de largeur, élargie dans certains virages ;

Des aménagements d’amorces bétonnées pour le raccordement des entrées privatives et des chemins adjacents existants ;

Des aménagements d’accotements de part et d’autre de la chaussée ;

Des constructions d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales vers les exutoires naturels ;

Le remplacement ou l’équipement d’un réseau d’adduction d’eau potable.

Le montant des travaux s’élève à 2 210 069,05 € HT.