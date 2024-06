Michel Vergoz : « Le sursaut, c’est maintenant »

Pour Michel Vergoz, les résultats des élections européennes, sur le plan européen, sont globalement satisfaisants. Il souligne que les principaux blocs parlementaires à Bruxelles, à savoir la PPE, les sociaux-démocrates et Renew (incluant Renaissance), ont conservé leur majorité avec plus de 400 sièges. Cela garantit, selon lui, une stabilité sur des questions cruciales telles que l’immigration, la défense, la sécurité et l’agriculture. « Nous sommes sur le bon chemin », affirme-t-il, ajoutant que la progression de l’extrême droite européenne, bien que notable, reste contenue.

En France, la montée du RN a créé un véritable choc politique, ébranlant la majorité présidentielle. Partageant ce constat, Michel Vergoz approuve la décision du chef de l’État Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale, une mesure qu’il qualifie de « salutaire ». Selon lui, cette décision était nécessaire pour éviter une « guerre de tranchée » politique de trois ans, étant donné « l’obstruction systématique et la violence croissante » des députés « anti-tout ».

Législatives : Le MPTU ouvert à des discussions

Michel Vergoz défend par ailleurs le timing de cette annonce, estimant que le président de la République a agi de manière courageuse et responsable en prenant cette décision au bon moment. Il appelle les citoyens à prendre leurs responsabilités lors des prochaines élections législatives et à voter « pour l’avenir de la République ».

Le président du MPTU met en garde contre les dangers que représentent les attaques du RN mais aussi « des LR tendance Ciotti » envers des institutions telles que le Conseil constitutionnel. Il appelle à un sursaut républicain, invitant les Républicains, sociaux-démocrates et progressistes à se rassembler pour construire une France apaisée. « Le sursaut, c’est maintenant. Il faut également rétablir la confiance » martèle-t-il, soulignant que sans cette confiance, « il n’y aura pas d’avenir, ni pour La Réunion ni pour la France ».

Michel Vergoz affirme que le MPTU prendra activement part aux débats des législatives anticipées. Lui et Laurent Virapoullé expriment leur volonté de collaborer avec des partenaires pour trouver un « socle commun de responsabilité ». « Si on arrive à faire un socle commun avec d’autres mouvances politiques qui soit respectueux, responsable et en confiance, alors moi je suis partant dans cette démarche-là. Je suis Mouvement politique Trait d’Union. Par essence, le compromis -et non la compromission- c’est notre ADN », conclut-il.