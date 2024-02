MFR : Les salariés poursuivent leur mouvement de grève

Depuis le début du mouvement, les grévistes n’ont pas cessé de mettre en lumière les difficultés auxquels ils étaient confrontés, à commencer par des « décisions restrictives et inefficaces » prises par le nouveau bureau au cours de la dernière année. « Des décisions qui ont entravé la pédagogie de l’alternance, affectant négativement nos méthodes d’enseignement », assure Anne-Gaëlle Sery, représentante (UR974) CSE de la MFR de la Plaine des Palmistes.

Celle-ci s’appuie sur les témoignages de 17 salariés et de quatre parties prenantes qui dénoncent notamment une réduction des moyens d’exercer leurs responsabilités éducatives. Cette situation se traduit par « la suppression de sorties sur le terrain, des difficultés à trouver des intervenants et des demandes de devis sans engagement, entraînant une perte de confiance des parties prenantes ».

De plus, « la réduction du nombre de salariés, le non-renouvellement des contrats et les pressions pour remplacer le personnel absent de nuit ont des conséquences néfastes sur les plannings, affectant la qualité éducative », poursuit la représentante du CSE qui remet en cause la gestion stratégique du bureau du Conseil d’administration. Un CA critiqué par les grévistes pour ses « lacunes » dans la prise de positions et de décisions stratégiques et qui ont un impact « sur l’ouverture de nouvelles formations et la communication autour du recrutement ».

Les grévistes dénoncent par ailleurs une négligence en matière de sécurité et d’entretien des bâtiments. « Des infiltrations d’eau, une insalubrité due à une microstation d’épuration défaillante, et des problèmes électriques non résolus mettent en péril la sécurité des élèves et du personnel », assurent-ils. « La communication descendante par mail, le retrait d’autonomie de la direction, le harcèlement moral et les gestes de mépris contribuent à une atmosphère de travail dégradée », sont également d’autres griefs portés à l’encontre de la direction.