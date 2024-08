Météo : Vigilance orange pour vagues-submersions depuis samedi 18h

Météo France a maintenu la vigilance orange pour vagues-submersions sur le littoral de La Réunion, avec des vagues pouvant dépasser 5,5 mètres et des vents violents atteignant 100 km/h. Face à ce danger, les autorités renforcent les contrôles pour faire respecter les interdictions d'accès au littoral, tandis que le risque de submersions et d'inondations reste élevé. Les gendarmes rappellent que les sites tels que la Pointe au Sel, le Cap la Houssaye et la pointe de Trois-Bassins sont particulièrement dangereux.